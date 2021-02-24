В Кемерове продают Империю за 65 миллионов рублей. ФОТО: "Авито"

Знаковый объект продается в Кемерове – развлекательный комплекс «Империя». За него владелец планирует получить 65 миллионов рублей.

Объявление о продаже развлекательного комплекса опубликовано на популярном сайте бесплатных объявлений. Рассказывая о своем детище, владелец сообщает, что развлекательный комплекс включает в себя ресторан со всем необходимым оборудование, а также караоке-бар. Кроме того, имеется помещение автомойки на четыре поста.

"Империя". ФОТО: "Авито"

«Прилегающая территория 38 соток для размещения стоянки, здания и технических сооружения + около 20 соток для летнего шатра, выращивания роз и озеленения», - отмечает владелец здания.

Также среди достоинств развлекательного комплекса владелец называет местонахождение на транспортной развязке между тремя районами, высококачественные материалы, которые использовались при строительстве, наличие собственной газовой котельной.

"Империя". ФОТО: "Авито"

Причин продажи комплекса владелец не называет, однако отмечает, что для полного представления об объекте его нужно осматривать лично.