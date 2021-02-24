Прямые авиарейсы из Петербурга в Кемерово возобновляются Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Один из популярных авиарейсов, соединяющий Кемерово и Санкт-Петербург, - вновь начинает действовать.

О возобновлении авиарейсов сообщает справочная аэропорта имени Леонова, что в Кемерове. По данным аэропорта, перелеты будут осуществляться два раза в неделю.

«С 4 марта 2021 года авиакомпания Nordwind Airlines возобновляет выполнение авиарейсов по направлению Санкт-Петербург - Кемерово - Санкт-Петербург,» - говорится в сообщении аэропорта имени Леонова.

Улететь в Санкт-Петербург и вернуться обратно в Кемерово можно будет по понедельникам и четвергам самолетом Boeing 737-800. При этом стоимость билетов по самым низким тарифам будет начинаться от 4,5 тысячи рублей.

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