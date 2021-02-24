Двух детей и четверых взрослых спасли из горящей многоэтажки в Кемерове. ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Не все жильцы многоэтажного дома, где произошел накануне пожар, успели выйти из своих квартир на свежий воздух. Четверо взрослых и двое детей оказались отрезанными от выхода густым дымом.

Сигнал о том, что в многоквартирном доме по улице 40 лет Октября, что в Кемерове, начался пожар, поступил на пульт диспетчера в 21.30. Тут же на место ЧП выдвинулись шесть единиц техники и 21 человек.

- На момент прибытия первого подразделения из окна на четвертом этаже шел дым, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. Самостоятельно вышли на улицу 14 человек. Еще шесть человек - четверых взрослых и двух детей - пожарные эвакуировали по лестничным маршам.

Из-за неосторожного обращения с огнем - а именно это предварительно называют причиной пожара - в комнате 3х6 метров по всей площади сгорели вещи и мебель.

Ликвидировать пожар удалось в 21.41. Сейчас специалисты устанавливают точную причину и обстоятельства начала пожара.