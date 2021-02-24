В Кемерове на складе с продуктами нашли серых крыс Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемерове во время проверки предприятия, которое занимается оптовой торговлей, специалисты Роспотребнадзора обнаружил опасные нарушения. Среди продуктов питания жили крысы.

Сотрудники надзорного органа выявили многочисленные нарушения санитарных требований в помещениях предприятия оптовой торговли ООО «Энджел» на улице Рутгерса. В складском помещении были найдены дефекты пола - крупные дыры и щели. Должным образом не была проведена герметизация отверстий в местах ввода и прохождения коммуникаций. Среди коробок с продуктами инспекторы нашли следы жизнедеятельности серых крыс и одну павшую особь. Также уборка на складе проводилась некачественно.

Рудничный районный суд признал предприятие виновным в нарушении требований санитарного законодательства. Из-за того, что нарушения создали реальную угрозу жизни и здоровью граждан, судья решил приостановить работу предприятия на 30 суток.