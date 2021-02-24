Кемерово набирает популярность в рейтинге лучших городов России Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Город Кемерово поднялся на 31 строчку всероссийского конкурса «Город России.Национальный выбор». За столицу Кузбасса на сайте проекта проголосовали более 1400 человек.

Отметим, что первое место в онлайн-голосовании занимает Ставрополь, за который отдали более 45,5 голосов. На втором месте – Курск, на третьем – Нальчик. Соседи столицы Кузбасса, в основном, оказались ниже в рейтинге. Так, Томск занял 34-е место, Красноярск – 49-е, а Новосибирск оказался на 54 строчке.

Отметим, что за сутки Кемерово существенно улучшил свои позиции. 23 февраля город находился на 81 строке рейтинга, однако сейчас кузбассовцы активно голосуют за него. Итоги конкурса станут известны 30 декабря 2021 года в 15.00 по московскому времени. Голосовать за любимый город можно несколько раз - но не чаще раза в сутки.