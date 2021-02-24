49-летний мужчина с коронавирусом скончался в Кузбассе Фото: Олег ЗОЛОТО

На утро 24 февраля в Кузбассе умер еще один пациент с коронавирусом – такие данные приводит оперштаб региона.

Теперь число умерших пациентов с коронавирусом достигло 554 человек.

- У мужчины 1972 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Он проживал в Тисульском районе, говорится в сообщении.

Также отметим, что за сутки в регионе выявили 71 новый случай коронавируса, а общее число заболевших достигло 31 446 человек. 30 508 из них уже прошли курс лечения и выздоровели – о последних 73 случаях стало известно утром 24 февраля.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 384 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 1733 человека.