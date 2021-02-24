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Коронавирус Covid-19

Больше 30,5 тысяч кузбассовцев вылечились от коронавируса

Такие данные приводит оперштаб на 24 февраля
Екатерина РОМАНОВА
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Больше 30,5 тысяч кузбассовцев вылечились от коронавируса

Больше 30,5 тысяч кузбассовцев вылечились от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Кузбассе изменилась ситуация с коронавирусом. Так, число выздоровевших превысило 30,5 тысяч человек.

По данным оперштаба, на утро 24 февраля у 73 кузбассовцев, у которых ранее диагностировали коронавирус, тесты на ковид теперь отрицательные. Общее число выздоровевших с начала пандемии составляет 30 508 человек.

Вместе с этим еще 71 житель региона заболел COVID-19, и теперь общее число заболевших достигло 31 466 человек. Зафиксирован и новый случай смерти. Теперь число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом достигло 554 человек.

- У мужчины 1972 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Он проживал в Тисульском районе, говорится в сообщении.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 384 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 1733 человека.

Коронавирус в Кузбассе