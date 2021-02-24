В Кемерове 90-летнняя женщина оказалась в смертельной опасности. ФОТО: Кемеровская служба спасения

На помощь пенсионерке пришли спасатели

Кемеровские спасатели помогли сохранить жизнь 90-летней пенсионерке. Женщина получила тяжелую травму и оказалась заблокирована в своей квартире.

Как рассказали в пресс-службе Кемеровской службы спасения, спасателям позвонил социальный работник Ленинского района. Специалист пришла навестить горожанку и, позвонив в дверь, услышала просьбу о помощи.

«Спасатели прибыли по указанному адресу, доступ в квартиру был обеспечен при помощи специального инструмента. На полу в коридоре лежала пенсионерка, которая жаловалась на боли в области правой ноги. В ходе осмотра выяснилось, что при падении женщина травмировала бедро», – рассказали в службе спасения.

Спасатели наложили шину пострадавшей и выхвали на место скорую. Врачи ввели пенсионерке обезболивающее и на носилках погрузили в машину. Женщину госпитализировали.

Отметим, что с начала года кемеровские спасатели выезжали на 363 обращения от горожан.