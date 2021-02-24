Подросток притворился девушкой и ограбил родственника из Кузбасса Фото: Евгения ГУСЕВА

Интернет-знакомство обернулось для 44-летнего жителя Новосибирска сразу несколькими неприятностями. Он лишился денег, возлюбленной и племянника.

44-летний житель Тайги познакомился в соцсетях в девушкой из Новосибирска. Какое-то время они общались, мужчине показалось, что девушка заинтересовалась им. Поэтому он с радостью согласился перевести ей денег на проезд, чтобы та смогла приехать к нему, и они бы приятно провели время вместе. Мужчина перевел интернет-знакомой деньги, но вместо того, чтобы приехать, она перестала выходить на связь. Тайгинец расстроился и обратился в полицию.

То, что ему позже сообщили стражи порядка, стало настоящим шоком. Оказалось, что никакой девушки не было, а приятные беседы он вел с молодым человеком, которого очень хорошо знал – собственным 16-летним племянником.

- В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания два года лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.