Метель и гололедица: кузбассовцев предупредили о непогоде 25 февраля Фото: Екатерина РОМАНОВА

25 февраля будет не самым погожим днем. Синоптики прогнозируют метели, а сотрудники ГИБДД рекомендуют отказаться от дальних поездок.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на 25 февраля ожидается от -7 до -12 градусов, а местами - и до -22. Днем воздух прогреется до -6… -11 градусов, а кое-где будет лишь -20. При этом синоптики прогнозируют южный и юго-западный ветер, скорость которого составит 7-12 метров в секунду. Его порывы ночью могут достигать 22, а днем - 20 метров в секунду. 25 февраля будет облачно, пройдет небольшой и умеренный снег, местами - метели. На дорогах - гололедица.

- Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными и осторожными, соблюдать требования правил дорожного движения, - сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Автомобилистам рекомендуют выбирать безопасную скорость движения, соблюдать боковой интервал и расстояние до впереди идущей машины. Если же возникнут сложные ситуации, следует сообщить об этом по телефону 112.

Пешеходам также следует неукоснительно следовать правилам дорожного движения и сделать все возможное, чтобы быть максимально заметными на дороге.