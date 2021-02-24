Сбер запустил страхование по подписке

В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился первый страховой продукт Сбера по подписке — программа страхования от несчастных случаев «Защита от травм». Минимальный срок страховки — один месяц.

Клиент может самостоятельно выбрать срок и способ оплаты страховки, а также период активации страховки. Кроме того можно разбить стоимость годовой программы на несколько платежей. При желании отказаться от страховки достаточно просто не вносить очередной платеж.

- Подписка позволит сделать оплату страхования для клиентов такой же удобной и привычной, как постоянные платежи, которые они регулярно производят за различные услуги, например, за мобильную связь, - поясняет Управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Андрей Беднарский, - Только за прошлый год в Кемеровском отделении ПАО Сбербанк по программе «Защита от травм» оформлено около 20 тыс. договоров. Уверен, что новая модель сделает эту программу еще более востребованной.

Страховая защита на месяц обойдётся в 267 рублей. Максимальные выплаты по программе соответствуют размеру выбранных страховых сумм и могут достигать 1 млн рублей.

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