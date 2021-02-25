Меня кикнули: С киберспортсменом из Кузбасса жестко обошлись в американской команде

Роман Кушнарев из Новокузнецка первым из российских киберспортсменов стал игроком зарубежной команды. Фото: ФОТО: virtus.pro.ru

Известный киберспортсмен Роман Кушнарёв, родившийся в Новокузнецке, сообщил об очередном изменении с своей карьере. Игрок неожиданно покинул американскую команду Evil Geniuses. Однако это оказалось не его личным решением.

- Меня кикнули (исключили - ред.). Я просто не играл с ними, и меня кикнули. Если организация первый шаг делает, то получается. кикнули. Я не расстроился сильно, - рассказал Роман во время трансляции Buster на Twitch.

В сентябре 2017 года сайт "Комсомольской правды" в Кемерове рассказывал о переходе Романа Кушнарева из российской команды Virtus. pro в американскую Evil Geniuses. Тогда он стал первым российским кибер-спортсменом, который совершил трансфер в международную команду.

В российской команде спортсмен из Новокузнецка выступал три года и считался самым молодым и успешным профессиональным российским игроком в Dota 2.

Свой первый гонорар Роман Кушнарев заработал в 11 лет, в 15 уже получал зарплату как игрок профессиональной команды, а после 9 класса уже полностью посвятил себя киберспорту.

За какую теперь команду будет выступать геймер, по его словам, станет известно в ближайшую пару недель.

За какую команду о