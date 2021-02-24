В Музее изобразительных искусств Кузбасса открылась выставка Анатолия Храброго

Персональная выставка Анатолия Храброго в Кемерове организована в год 35-летия выставочной деятельности мастера. Фото: Музей изобразительных искусств Кузбасса.

Сегодня в залах Музея изобразительных искусств Кузбасса состоялось открытие выставки «АХ!». Такое название она получила по начальным буквам имени и фамилии новокузнецкого художника Анатолия Храброго.

Для посетителей в экспозициях, размещенных в 4 залах музея, будут представлены около 100 живописных произведений ведущего жанра в творчестве Анатолия Храброго — пейзажа.

Персональная выставка Анатолия Храброго продолжает реализацию проекта «Знай наших!», представляющего творчество российских художников – выпускников Кемеровского областного художественного училища (ныне колледжа).

Анатолий Храбрый - член Союза художников России с 2001 года. Родился в Новокузнецке Кемеровской области, где преподает в детской школе искусств № 58, успешно сочетая педагогическую и творческую деятельность.

Анатолий Храбрый с 1986 года – активный участник выставочных проектов, в том числе персональных выставок, последняя из которых, посвященная его 60-летию, состоялась в Новокузнецком художественном музее в 2020 году.

Нынешняя персональная выставка мастера – первая в столице Кузбасса , проходит в год 35-летия его выставочной деятельности.

Увидеть образы природы родного, тайги и уникальность и красот Кузбасса можно до 21 марта в залах Музея изобразительных искусств Кузбасса.