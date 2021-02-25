У Веры видели синяки: В Кемерове рассматривают уголовное дело об убийстве студентки Фото: Иван ВИСЛОВ

В среду, 24 февраля, в Кемерове состоялось очередное судебное заседание по получившему широкую огласку делу о смерти 23-летней студентки.

Веру, 23-летнюю студентку кемеровского университета, убил ее сожитель причем перед этим он около трех часов ее избивал, девушка просила о помощи. Соседи слышали страшные крики и несколько раз звонили по номер у 112, однако полиция приехала лишь тогда, когда девушка уже была мертва.

Как рассказал представитель потерпевшей стороны, адвокат Илья Большаков, при допросе отец девушки заявил ходатайство о возврате дела прокурору, так как уверен: преступление квалифицируется излишне мягко. Однако суд в удовлетворении ходатайства отказал, посчитав его необоснованным.

- Мы, как потерпевшая сторона, намерены повторно заявить это ходатайство после изучения письменных материалов. Речь идет о судебно-медицинской экспертизе трупа, где будет установлено время смерти – с 3.00 до 06.30, количество нанесенных воздействий – более 50, причину смерти - асфиксия. А также повреждения, которые были нанесены разными предметами, – отметил Илья Большаков. - Мы полагаем, что верная квалификация – убийство, совершенное с особой жестокостью.

То, что происходило в квартире на Ленинградском, нельзя назвать иначе, как истязанием. К слову, до этого случая никто не слышал от Веры о том, чтобы Влад грубо или жестоко обращался с ней. Однажды на вопрос подруги, где она поставила синяк, Вера ответила, что он появился после ссоры с Владом. Но ни обращений в полицию, ни жалоб на домашнее насилие от Веры не было.

Напомним, трагедия произошла 14 января 2020 года. Сейчас же начался судебный процесс в отношении обвиняемого в убийстве Владислава. Также перед судом предстанут два сотрудника полиции, которых обвиняют в халатности. Следующее заседание суда назначено на 2 марта.

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