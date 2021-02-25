Погода в Кузбассе на 25 февраля 2021 года: до -20 градусов, метель и гололед Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики рассказали, какая погода будет 25 февраля. Пока порадовать вас нечем.

Следом за морозной ночью, когда температура воздуха опускалась до -22 градусов, наступит снежный и ветреный день. Воздух в большинстве территорий Кузбасса прогреется до -6…-11 градусов. При этом местами столбики термометров так и не преодолеют отметку в -20 градусов. согласно прогнозам синоптиков, в Кемерове ожидается от -9…до -11

Синоптики прогнозируют снег, местами метель, гололедицу на дорогах. Ветер будет менять направление с южного на юго-западное, а его скорость при порывах может достигать 17 метров в секунду.

Напомним, ранее о метелях предупреждали сотрудники Госавтоинспекции. Согласно их рекомендациям, в такую погоду крайне важно соблюдать безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал.

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