70 кузбассовцев за сутки заболели коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперштаба, на утро 25 февраля в Кузбассе зарегистрировано 70 новых случаев заболевания коронавирусом. Есть и случаи летального исхода.

Согласно актуальным данным, за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 70 жителей Кузбасса. Теперь общее число заболевших составляет 31 516 человек.

Вместе с этим еще 69 пациентов уже прошли курс лечения и выздоровели. Теперь их тесты на ковид показывают отрицательные результаты.

Зафиксирован и новый случай смерти. У жителя Междуреченска 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Теперь число случаев летального исхода достигло 30 577 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 384 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 1571 человек.