Предпенсионные льготы получили более 9 тысяч кузбассовцев

Справку о статусе предпенсионера можно получить в территориальных органах ПФР или МФЦ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Право на различные предпенсионные льготы в 2020 году подтвердили 9154 кузбассовца. Меры социальной поддержки, которые раньше распространялись только на пенсионеров, с 2019 года можно начать получать за пять лет до выхода на заслуженный отдых. Большинство льгот носит федеральный характер.

В центрах занятости населения существуют специальные программы профессионального переобучения и повышения квалификации для людей предпенсионного возраста.Кроме того, на время обучения и поиска работы предпенсионерам выплачивается повышенное пособие. Этой возможностью в прошлом году воспользовался 2361 житель Кузбасса. А 4164 работающих предпенсионера региона получили оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию. Сведения о них Пенсионный фонд передал работодателям по их запросам.

Справки о статусе предпенсионера можно получить самостоятельно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России, на портале Госуслуг, в территориальных органах Пенсионного фонда или в МФЦ.