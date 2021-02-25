Календарная зима в Кузбассе завершится экстремальными морозами

Синоптики дали прогноз погоды на последние дни февраля. Как оказалось, календарная зима завершится экстремальными морозами.

Уже в ночь на пятницу, 26 февраля, температура воздуха в регионе опустится до -23… -28, а местами и до -33 градусов. Порывы юго-западного и северо-западного ветра могут достигать 17 метров в секунду. Днем порывы ветра стихнут до 14 метров в секунду. Пройдет снег, а местами возможны метели. Воздух прогреется лишь до -15… -20 градусов.

Ночь на субботу, 27 февраля, будет еще холоднее: столбики термометров опустятся до -32…- 37 градусов, и лишь местами будет -26… -31 градус. Ночью пройдет небольшой снег, а вот днем будет преимущественно без осадков. Ветер сменит направление на западное, а его порывы могут достигать 14 метров в секунду. Днем воздух прогреется до -17… -22 градусов, однако кое-где будет до -27 градусов.

В ночь на воскресенье синоптики прогнозируют от 30 до 35 градусов мороза, а местами - от -24 до -29. Днем потеплеет до -15… -20. Западный ветер сохранит порывистый характер, при этом он может достигать 13 метров в секунду, осадков не ожидается.

А вот первый день весны начнется с ночной температуры в -15… -20 градусов. Однако уже днем 1 марта потеплеет до -5… -10. По югу ожидается от +1 до -4 градусов. Ветер сменит направление на южное, а его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Синоптики прогнозируют на первый день марта снег и метель.