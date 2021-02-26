Мужчину с ледорубом разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Вот уже несколько дней в Кузбассе разыскивают мужчину, ушедшего на рыбалку. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

О том, что пропал 71-летний Виктор Семенов, житель города Полысаево, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» на своей странице в соцсетях. По данным волонтеров, 23 февраля мужчина отправился на рыбалку. Позже он не вернулся домой и перестал выходить на связь.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет: темно-зеленая куртка, темно-зеленые штаны-комбинезон, зеленые сапоги ПВХ, черная вязаная шапка.

С собой: рыболовный ящик, ледобур.

Волонтеры поисково-спасательного отряда просят всех, кто готов присоединиться к поискам, сообщить об этом. Также важна любая информация о возможном местонахождении Виктора Семенова. Он нуждается в медицинской помощи.

Связаться с волонтерами можно, позвонив по телефону: 8-800-700-54-52.