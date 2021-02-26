Погода в Кузбассе на 26 февраля 2021 года: ничего не видно, метель и гололедица Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики рассказали, какая погода будет 26 февраля. Советуем одеваться потеплее и быть очень осторожными.

Последняя пятница февраля обещает быть ветреной и скользкой. Согласно прогнозам синоптиков, в этот день ожидаются метели, из-за которых видимость может снижаться до 1-2 километров.

В течение дня по области воздух прогреется до -16… -21 градуса. При этом в Кемерове ожидается от -17 до -19 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность на территории всего региона, небольшой снег, местами поземки и метели, гололедицу.

Юго-западный ветер в течение дня будет переходить на северо-западный. Его скорость составит 4-9 метров в секунду, а при порывах - и до 14 метров в секунду.