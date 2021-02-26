Штрафовать владельцев агрессивных собак предложили в Кузбассе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кузбасские парламентарии приняли постановление о законодательной инициативе о введении штрафов в отношении владельцев агрессивных собак.

Как отметил председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров, тема агрессивных собак актуальна для региона, тем более что в последнее время было немало резонансных случаев, когда домашние собаки на улице нападали на прохожих.

- В 2020 году 3,5 тысячи кузбассовцев обратились в органы внутренних дел с сообщениями о происшествиях с участием собак. 800 из них касались угрозы жизни и здоровью людей. Чаще всего страдали дети, пожилые, беременные женщины и инвалиды, - сообщил Вячеслав Петров.

Сегодня хозяева не несут достаточной ответственности, если их питомец покусал кого-либо и был причинен легкий или средний вред здоровья. Уголовная же ответственность наступает только в тех случаях, когда питомец причинил тяжкий вред здоровью или вред, который привел к смерти. В этих случаях закон предусматривает штраф до 80 тысяч рублей и исправительные работы на срок до двух лет или лишение свободы до двух лет соответственно.

Поэтому парламентарии предложили установить для владельцев собак штрафы. За причинение легкого вреда здоровью - от 5 до 10 тысяч рублей, за вред здоровью средней тяжести - от 20 до 40 тысяч рублей.

- Мы уверены, что появление такого состава будет стимулировать владельцев домашних животных соблюдать требования к их содержанию, прежде всего - в присутствии других людей, - отметил председатель профильного комитета парламента Кузбасса Алексей Зеленин.