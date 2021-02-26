На 68 человек выросло число заболевших коронавирусом кузбассовцев Фото: Артем КИЛЬКИН

Ежедневно получает развитие ситуация с коронавирусом в регионе. Вот и на утро 26 февраля изменилось число тех, кто болеет ковидом, а также тех, кто уже вылечился.

На утро 26 февраля в регионе выявлено 31 584 человека с коронавирусом, причем 68 из них - за минувшие сутки. Все они сейчас получают необходимое лечение. Отметим, что число тех, кто уже поборол болезнь, составляет 30 650 человек. О 73 новых случаях выздоровления оперштаб сообщил утром 26 февраля.

Увы, не обошлось без печальной статистики. Еще один человек, у которого ранее диагностировали COVID-19, скончался в Кузбассе.

- У женщины 1981 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она была зарегистрирована в Усть-Илимске Иркутской области. Скончалась в больнице Новокузнецка, - сообщает оперштаб.

Общее число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом достигло 556 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 378 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1483 человека.