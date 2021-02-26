Кемеровчанин попросил у друга денег и после этого умер Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Два приятеля из Кемерова не сошлись во взглядах в вопросах денег и том, как их тратить. Теперь один из них может лишиться свободы, а другой – уже лишился жизни.

Два приятеля встретились в комнате одного из общежитий Ленинского района областного центра. На радостях они решили отметить встречу алкоголем, лав вот незадача: вскоре спиртное закончилось. Тогда 33-летний мужчина попросил у своего 36-летнего друга немного наличности. Он планировал приобрести еще горячительных напитков. Но друг отказал, и приятели поругались. Словесные доводы быстро закончились, и в ход пошли кулаки. 36-летний кемеровчанин стал бить собутыльника по голове разными предметами, чтобы успокоить его. Вскоре мужчина действительно успокоился. Приятели еще немного пообщались и легли спать. А утром проснулся лишь один из них.

- Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшего, вызвали сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемый был задержан. Вину мужчина признает частично, утверждает, что, когда наносил удары, хотел успокоить приятеля, - сообщает перс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - В ходе предварительного следствия обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается.