Еще в одном кузбасском торговом центре можно поставить прививку от коронавируса. ФОТО: инстаграм Андрея Мамаева.

Еще один – уже шестой по счету – прививочный пункт открылся в городе Прокопьевске.

Как сообщил глава города Андрей Мамаев, новый прививочный пункт расположился в торговом центре «Простор». Сюда могут обратиться все желающие, чтобы поставить вакцину от COVID-19. Мэр отметил, что уже сегодня были желающие воспользоваться такой возможностью.

«Лично увидел: желающие поставить прививку от коронавируса уже посетили торговый центр и воспользовались данной возможностью», - написал глава Прокопьевска Андрей Мамаев на своей странице в инстаграме.

Для этого необходимо соблюсти лишь несколько условий. Так. Вакцинироваться от коронаивируса могут все желающие в возрасте старше 18 лет. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.

Также Андрей Мамаев напомнил о том, что записаться на вакцинацию можно несколькими способами:

Записаться на вакцинацию можно несколькими способами:

- через регистратуру поликлиники по месту жительства;

- по единому телефону 122;

- на сайте vrach42.ru;

- на портале «Госуслуги».