Два подростка устроили опасный аттракцион на улицах Кузбасса. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Двое подростков из Таштагольского района решили немного развлечься. Вот только способ для этого выбрали не самый безопасный.

Двое 12-летних подростка устроили покатушки. Только вместо того, чтобы покататься на лыжах, сноуборде или ватрушке, они катались на автобусе. Причем зацепившись за заднюю часть транспортного средства руками. За этим опасным занятием их застали неравнодушные жители Шерегеша. Они сняли на видео экстремальное развлечение.

Установить личности зацеперов вскоре удалось сотрудникам ГИБДД совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних. Наверняка, мальчишки удивились, когда увидели людей в форме, а те побеседовали с ними о безопасности и отпустили. А вот родителям ребятишек теперь придется отвечать за деяния своих чад. В отношении взрослых составлены протоколы о неисполнении родительских обязанностей.

- Кузбасские полицейские просят жителей региона провести беседы с детьми и разъяснить им опасные последствия подобных «развлечений». Если вы стали свидетелем того, что ребенок подвергает себя опасности, незамедлительно сообщите об этом в полицию, позвонив по телефону «02» («102» - с мобильного), - обращаются к кузбассовцам сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области.