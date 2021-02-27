Погода в Кузбассе на 27 февраля 2021 года: опять идет похолодание Фото: Екатерина РОМАНОВА

Синоптики рассказали, какая погода будет 27 февраля.

По данным синоптиков, в последнюю субботу февраля будет нежарко. Следом за морозной ночью, когда столбики термометров опускались до -36 градусов пришел чуть менее холодный день. В большинстве районов региона столбики термометров будут держаться в пределах -14…-19 градусов. При этом с областном центре ожидается -17…-19 градусов, а местами и вовсе до -24.

Синоптики прогнозируют западный ветер со скоростью 3-8, а при порывах и до 14 метров в секунду. Местами пройдет снег, ожидаются поземки. Метели, дым и дымка.

К ночи температура воздуха начнет постепенно опускаться – ожидается около 25-27 градусов мороза.