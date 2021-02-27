Новокузнецкая «Десятка» стала общедоступным телеканалом Фото: Екатерина РОМАНОВА

«Известия-Кемерово» и «Десятка» теперь стали общедоступными. Согласно решению Роскомнадзора, кемеровское и новокузнецкое телевидение расположились на 22 кнопке.

Начиная с января 2021 годане все новокузнечане могли смотреть передачи телеканала «Десятка». Спешим сообщить хорошую новость для поклонников телеканала: теперь он расположился на 22 кнопке.

Роскомнадзор выбрал муниципальный обязательный общедоступный телеканал (МООТ, телеканал «22-й кнопки») для городов Кемерово и Новокузнецк. Специалистам предстояло сделать непростой выбор: к участию в конкурсе на «22-ю кнопку» были допущены телеканалы «Известия-Кемерово» в Кемерово и «Телевидение Новокузнецка» , «Новокузнецкое телевидение/Ново-ТВ», «Десятка» в Новокузнецке, где главные редактора представляли презентации своих телеканалов. По итогам конкурса победителями федеральная комиссия по телерадиовещанию в составе Роскомнадзора назвала победителей:

Федеральная конкурсная «Известия-Кемерово» (ООО «ТВ-Мост») в Кемерове и «Десятка» (Городское предприятие Кемеровской области «Региональный медиахолдинг «Кузбасс» в Новокузнецке.

- Наша победа – это хорошие новости для нашей редакции и зрителей. С января поступило много обращений по тем кабельным операторам, у которых мы пока не присутствует. Но теперь у нас уже официально появилась своя «кнопка», и нас смогут смотреть клиенты все операторов в Новокузнецке, - отметил Александр Пятницкий, главный редактор телеканала «Десятка».

Добавим, что теперь именно за этими двумя каналами будет закреплена «22 кнопка» во всех сетях кабельного телевидения на территории Кемерова и Новокузнецка соответственно.