В Кузбассе выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал актуальную информацию о том, как развивается ситуация с коронавирусом в регионе. За последние сутки медики диагностировали это заболевание еще 67 пациентам.

Всего с начала пандемии на территории Кемеровской области COVID-19 заболели 31 651 человек. Утром 27 февраля рассказали, что 68 пациентов, у которых раннее был выявлен коронавирус, успешно прошли курс лечения. Они вылечились от инфекции и теперь могут вернуться к своей повседневной жизни. Общее количество выздоровевших кузбассовцев достигло 30 718 человек.

Число летальных случаев осталось прежним: 556 пациентов умерли. У большинства из них были проблемы с сердечно-сосудистой системой, также у некоторых из них диабет. В настоящее время в больницах проходят лечение 377 пациентов.

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