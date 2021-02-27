В каких территориях Кузбасса обнаружили новые случаи заболевания коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром 27 февраля стало известно, что еще 67 человек заболели коронавирусом. Оперативный штаб рассказал, в каких городах Кузбасса медики диагностировали эту инфекцию за последние сутки.

Больше всего новых случаев было обнаружено в Кемерове. Здесь 24 человека заболели COVID-19. В Новокузнецке на девять человек увеличилось количество пациентов с коронавирусом, в Междуреченске - пять, в Кемеровском муниципальном округе и Анжеро-Судженске - по четыре, в Мысках и Гурьевском МО - по три. По два заболевших в Промышленновском МО, Таштагольском муниципальном районе, Яшкинском МО, Белово, Полысаево, по одному - в Краснобродском, Прокопьевске, Тайге, Юрге и Новокузнецком МР.

В настоящее время в Кузбассе 377 человек проходят лечение от коронавируса. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1545 человека.

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