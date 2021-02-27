В каком кузбасском городе продлили режим «черного неба» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новокузнецке власти продлили режим «черного неба». Он будет действовать до воскресенья, 28 февраля.

Как сообщили в региональном минприроды, такое решение связано с неблагоприятным прогнозом. Из-за этого заводам рекомендуют снизить выбросы. До этого режим действовал также в Кемерове и Прокопьевске.

- Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, - указали в ведомстве.

Не исключается, что режим будет вновь продлен, так как погода на выходных ожидается холодной и маловетреной. В Кемеровском гидрометцентре сказали, что ожидается повышенный уровень загрязнения атмосферы города.