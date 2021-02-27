Мертвым нашли пропавшего месяц назад жителя Кузбасса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе мертвым нашли пропавшего месяц назад мужчину. С 27 января родные и близкие не знали, где он находится.

Речь идет о 50-летнегоем мужчине из Анжеро-Судженске. Пожилой человек ушел из дома в неизвестном направлении. Когда он не вернулся домой, родственники обратились за помощью в полицию. К поискам подключились также волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс». Они и разместили информацию о смерти мужчины на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

- Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - написали в группе отряда.

Обстоятельства, при которых было найдено тело, не раскрываются по этическим причинам.