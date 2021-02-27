Синоптики предупреждают о морозе в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики рассказали, какая погода будет 28 февраля. Они предупреждают о морозе: температура воздуха опустится до - 35 градусов.

В ночь на воскресенье в Кузбассе будет - 24... - 29 градусов, местами - 35. Днем столбики термометров поднимутся до - 14... - 19 градусов, по югу теплее: от - 6 до - 11. В этот день ветер подует с юга, максимальные порывы ветра составят 13 метров в секунду. Синоптики назвали следующие явления погоды: переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков .

В Кемерове ночью также мороз: - 27... - 29 градусов. Днем температура воздуха составит - 15... - 17 градусов. Порывы южного ветра будут достигать 13 метров в секунду. Небо затянет облаками, но снег не пойдет.