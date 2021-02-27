МЧС предупреждает о 35-градусных морозах в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 28 февраля на территории Кузбасса будет мороз. МЧС предупреждает о том, что температура воздуха понизится до - 35 градусов.

Днем температура ожидается в пределах - 14... - 19 градусов, а вот в южных районах области будет всего - 6. В воскресенье ночью местами пойдет небольшой снег, днем же ожидается переменная облачность, но без осадков.

Южный ветер начнет усиливаться до 13 метров в секунду. В Кемерове минимальные отметки на столбиках термометров достигнут - 29 градусов. Днем же потеплеет до - 15... - 17 градусов. Также существенных осадков не должно быть.