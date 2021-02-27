Тройное ДТП с участием фуры случилось в Кемерове

Фото: кадр «Инцидент Кузбасс» / «ВКонтакте»

В Кемерове случилась авария после поворота на Лесную Поляну. Здесь произошло тройное ДТП с участием фуры.

Инцидент был в вечернее время в пятницу, 26 февраля. Два легковых автомобиля столкнулись с фурой. Об этом происшествии рассказали пользователи соцсетей. В местных пабликах опубликовали кадры с места аварии. На них видны последствия ДТП. В настоящее время неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из людей в результате дорожно-транспортного происшествия. Также уточняется, что именно стало причиной аварии.