Погода в Кузбассе на 28 февраля 2021 года: температура составит от - 35 до - 6 градусов

Погода в Кузбассе на 28 февраля 2021 год Фото: Андрей АБРАМОВ

На территории Кемеровской области 28 февраля синоптики зафиксировали похолодание до - 35 градусов. При этом на юге области будет тепло, а именно - 6 градусов.

Столбики термометров опустятся до минимальных отметок ночью в воскресенье. Днем в регионе будет - 14... - 19 градусов. В Кемерове в этот день будет от - 15 до - 17 градусов.

Синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью 3-8, а при порывах и до 13 метров в секунду. Местами пройдет небольшой снег, ожидается переменная облачность.

О том, какая погода будет в первый весенний день, 1 марта, читайте подробнее на сайте «Комсомольская правда - Кемерово».