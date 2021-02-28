Кузбасский боксер сыграл в хоккей за команду «Звезды России» на Красной площади

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На Красной площади в Москве состоялся хоккейный матч между командами «Звезда России» и «Российское движение школьников». За первую команду сыграл прокопьевский спортсмен, Заслуженный Мастер спорта по тайскому боксу Григорий Дрозд.

Игроки вышли на лед под лозунгом «Защитим ветеранов!». Вместе со спортсменом из Прокопьевска также играли заслуженные спортсмены, народные артисты, политики, музыканты и шоумены. Среди них были народный артист РФ Игорь Бутман, футболист Дмитрий Сычев.

Выставочный матч закончился со счетом 13:13. Все участники матча получили дипломы и памятные медали. Их поздравил легендарный хоккеист Александр Волчков, чемпион мира, многократный чемпион СССР и участник Суперсерии-1972.