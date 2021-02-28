Режим «черного неба» продлили в Кемерове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кемерове в воскресенье, 28 февраля, сохраняются неблагоприятные метеоусловия. В связи с этим был продлен режим «черного неба».

Как сообщили на сайте Минприроды Кузбасса, он будет действовать до 18:00 28 февраля. Дело в том, что при таких погодных условиях в атмосфере могут накапливаться вредные примеси.

Во время такого режима предприятиям рекомендуют задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленной степени опасности. В этот день также режим «черного неба» действует в Новокузнецке и Прокопьевске.