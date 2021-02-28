24-летнюю женщину не могут найти в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Волонтеры поисково-спасательного отряда объявили о поиске 24-летней жительнице поселка городского типа Бачатский.

По данным волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 24-летняя Тамара Пушкарева, жительница поселка городского типа Бачатский, ушла 27 февраля в неизвестном направлении. С тех пор она не выходит на связь, а местонахождение женщины неизвестно.

Приметы: рост 154 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза темно-карие.

В день исчезновения была одета в черную удлиненную куртку, темные штаны, черные ботинки, черную шапку.

Если вам известно местонахождение Тамары Пушкаревой, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда или в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.