Какой город лидирует по числу новых заболевших коронавирусом за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Кузбассе еще у 72 человек выявлен коронавирус.

Оперштаб опубликовал данные по городам. Как оказалось, больше всего новых заболевших за сутки выявлено в областном центре. На утро 28 февраля здесь диагноз подтвердился у 18 человек. А общее число заболевших достигло 6149 человек.

На втором месте Новокузнецк: здесь за сутки заболели 12 человек, а общее число достигло 6742 человек.

В целом же новые случаи коронавируса выявили в следующих городах: Междуреченск – восемь человек, Анжеро-Судженск – шесть, Таштагольский МР – пять, по четыре человека - Ленинск-Кузнецкий и Мыски, по два – Калтан, Юрга, Яшинский МО, по одному – Киселевск, Полысаево, Тайга, Гурьевский МО, Кемеровский МО, Крапивинский МО, Мариинский МР, Промышленновский МО, Топкинский МО.

Напомним, всего с начала пандемии медики Кузбасса выявили коронавирус у 31 732 человек. Число выздоровевших достигло 30 794 человек, причем последние 76 случаев выздоровления зафиксированы за минувшие сутки. Число умерших достигло 557 человек. последний случай смерти среди пациентов с коронавирусом зафиксирован на утро 28 февраля.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 372 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1594 человека.