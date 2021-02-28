Появилось видео из Ледового Дворца «Кузбасс. ФОТО: vk.com/kuzbassbandyclub

В Ледовом дворце «Кузбасс» впервые залит лед. Как он выглядит внутри, показали спортсмены ХК «Кузбасс».

На фото и видео первый выход на лед сняли спортсмены «Молодежки» хоккейного клуба «Кузбасс». Они высоко оценили качество льда, отметив, что скользить по нему – сплошное удовольствие.

Открытие самого большого спорткомплекса за Уралом запланировано на март 2021 года. Помимо ледовой арены здесь предусмотрены бассаей с сауной и хамамом – и не только. Общая площадь спорткомплекса – 64 941,4 квадратных метра. В самом здании пять этажей.

Первый лед ждет первых тренировок и соревнований. ФОТО: vk.com/kuzbassbandyclub

- Вместимость арены — шесть тысяч мест. На ее лед при необходимости можно укладывать современный паркет и проводить матчи по другим видам спорта — баскетболу, волейболу, мини-футболу! – отметили в пресс-служба ХК «Кузбасс».