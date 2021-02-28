18 миллионов рублей планируют вложить власти Кемерова в отбойники Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Этим летом городские власти Кемерова планируют обновить барьерные ограждения на дорогах. О своем намерении они сообщили, разместив на сайте госзакупок аукционы на выполнение работ по изготовлению и установке ограждений.

Согласно заданию, барьерные ограждения предназначены для автомобильных дорог общего пользования. Среди требований к подрядчику – демонтаж старых конструкций и монтаж новых – металлических с оцинкованным покрытием.

Максимальная цена одной из закупок составляет 15,241 миллиона рублей. Вторая закупка предполагает приобретение пешеходных ограждений. Стоимость это закупки – почти 3,312 миллиона рублей. Дата поставки ограждений назначена на 1 июля 2021 года. Деньги на их приобретение будут выделены из городского бюджета.