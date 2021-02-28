Кота выбросили с 9 этажа на чужую машину в Новокузнецке. ФОТО: instagram.com/novostinvkz42/

Очевидцы разместили в социальных сетях видео, на котором зафиксировано издевательство над котом. Владелец выбросил питомца с 9-го этажа, и кот приземлился прямо на припаркованную машину.

Сразу несколько человек стали невольными свидетелями того, как на крышу отечественной легковушки упал кот. Как оказалось, домашний питомец не сам решился на прыжок, а был выброшен с девятого этажа дома по улице Метелкина, 4. Очевидцы занесли «летуна по неволе» в подъезд, а потом его забрала к себе одна из местных жительниц. Позже выяснились и подробности полета хвостатого.

«Хозяин пострадавшеи машины пришел выяснять обстоятельства. Квартиру открыл мужчина в сильном алкогольном опьянение, признался, что кота выбросил он, но это его кот, что хочет то и делает и ему на все наплевать», - пишут очевидцы, разместившие запись с камеры наблюдения в социальных сетях.

На данный момент состояние кота неизвестно. Очевидцы же отмечают, что сообщили о ЧП в полицию.

«Люди должны нести ответственность за свои поступки! Вчера кот с 9 этажа а что/кто в следующий раз будет лежать на капоте или тротуаре » - возмущены новокузнечане.