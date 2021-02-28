До -25 градусов опустится температура в последнюю ночь февраля Фото: Олег УКЛАДОВ

Из зимы в весну предстоит шагнуть Кузбассу в грядущую ночь. Последняя ночь февраля будет морозной, а вот первый день весны – относительно теплым.

В ночь с 28 февраля на 1 марта столбики термометров на территории Кузбасса опустятся до -13…-18, а местами и до -20…-25 градусов. В Кемерове синоптики обещают ночную температуру в -16…-18 градусов. Юго-восточный с переходом на юго-западный ветер может достигать скорости 9-14 метров в секунду ночью и 11-16 метров в секунду днем.

Днем в Кузбассе ожидается снег, метели, поземка, гололедица. По северу региона – мокрый снег. Воздух прогреется до -4…-9, а местами до -1…+4 градусов. в Кемерове ожидается -4…-6 градусов.

Отметим также, что синоптики предупреждают о мокром снеге, метелях и снижении видимости до 500-1000 метров.