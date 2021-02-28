Женщину в голубом халате ищут волонтеры и полиция Кузбасса. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Волонетры и сотрудники полиции ищут 33-летнюю жительницу Кузбасса Татьяну Пашагину. Женщина ушла в неизвестном направлении.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда, 33-летняя Татьяна Пашагина является жителем микрорайона 8 марта Беловского городского округа. 28 февраля Татьяна Пашагина ушла в неизвестном направлении, на связь с родными она не выходит, ее местонахождение не установлено.

Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы осветленные, глаза синие.

В день исчезновения была одета в голубой халат.

Если вам известно местонахождение Татьяны Пашагиной или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонетрам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" или в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.