Инцидент с падением кошки с 9 этажа расследуют полицейские Кузбасса

О падении кошки на машину с 9 этажа рассказали полицейские Кузбасса. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

28 февраля кузбассовцы активно обсуждали ЧП, которое произошло в Новокузнецке. Здесь камеры наблюдения сняли падение кошки с 9 этажа на крышу автомобиля.

Чрезвычайное происшествие случилось 27 февраля, а общественный резонанс оно получило на следующий день. Очевидцы разместили в соцсетях видео, на котором зафиксировали падение кошки на крышу автомобиля.

О ЧП очевидцы сообщили в полицию, и вскоре на место происшествия выехал участковый уполномоченный полиции отдела полиции «Кузнецкий». Выяснилось, что владелец пострадавшего автомобиля, на который упала кошка, не имеет претензий к владельцу животного, однако он попросил полицейского зафиксировать вмятины.

Кошка Боня с хозяйкой. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Владелец же кошки признался в том, что произошло на самом деле. Когда он вернулся с работы, оказалось, что кошка Боня испортила вещи, которые были на балконе. Он рассердился и хотел наказать животное. Кошка же так испугалась грозного вида хозяина, что сиганула через ограждение балкона на улицу. Кошка Боня упала на машину. Хозяйка спустилась вниз и забрала кошку домой. Пара показала Боню ветеринару, врач осмотрел кошку, и сейчас жизни питомицы ничего не угрожает.

- Полицейские проводят по факту случившегося проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.