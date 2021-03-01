Погода в Кузбассе на 1 марта 2021 года: весна начнется с метелей Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Синоптики рассказали, какая погода будет 1 марта

Последний зимний месяц закончился, и уже сегодня началась весна – согласно календарю. В первый день марта, согласно прогнозам синоптиков, будет снежно и ветрено. Воздух на территории региона прогреется до -4…-9 градусов, местами – до -1…+4. В Кемерове температура воздуха составит -4…-6 градусов, ожидается переменная облачность и снег, который усилится к вечеру. На юге области в течение столбики термометров будут показывать от-7 до -3 градусов. При этом по югу ожидается умеренный и сильный снег, а скорость ветра может достигать 6-14 метров в секунду. Ожидаются метели, гололедица, снижение видимости до 500-1000 метров.

Температура воздуха ночью – согласно предварительным прогнозам – составит -7…-13 градусов.