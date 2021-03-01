За неделю в Кузбассе выросли цены на бензин Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным Кемеровостата, за последнюю неделю в кухбассе изсенились цены на бензин. Причем на топливо разных марок – по-разному.

Согласно данным статистики, моторное топливо – почти все – подорожало. Так, меньше всего выросла цена на бензин АИ-95. На 24 февраля она составляет 45,17 рубля за один литр, что на 0,2 процента ниже, чем неделей ранее. Чуть больше подорожал АИ-92. Цена за литр составляет 41,8 рубля, а это на 0,4 процента больше, чем неделей ранее. Больше всего подорожал АИ-98 – на 0,5 процента. Теперь его средняя цена составляет 51,13 рубля за один литр.

А вот стоимость дизельного топлива за неделю не претерпела изменений. Она по-прежнему составляет 48,2 рубля.