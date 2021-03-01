Шерегеш вошел в тройку популярных направлений на Масленицу Фото: Лия Гараева

Где россияне планируют провести масленичную неделю? Как оказалось, многие готовы рвануть в Шерегеш – по крайней мере, об этом гласят результаты рейтинга, составленного сервисом бронирования tvil.ru.

Масленичная неделя в этом году пройдет с 8 по 14 марта. Согласно статистике сервиса планирования жилья, туристы планируют отдыхать от двух до семи дней и тратить от 1,2 до 13,3 тысячи рублей в сутки. Одним из самых популярных – и далеко не самых дешевых – направления оказался Шерегеш.

Согласно статистике, кузбасский горнолыжный курорт занимает третью строку в рейтинге. В среднем, туристы планируют провести здесь пять ночей и заплатить 9 353 рубля за сутки.

На первом месте в рейтинге – Ялта, здесь бронируют жилье на шесть суток и платят по 3367 рубля в сутки. На втором месте – Сочи, куда туристы едут на семь суток и платят по 1800 рублей за ночь.

Далее в рейтинг вошли следующие города: Санкт-Петербург (по 1736 за ночь), Пятигорск (по 1231 за ночь), Лахденпохья (4938 рублей), Новосибирск (1670 рублей), Казань (2092 рубля в сутки), Суздаль (13 300 рублей), Домбай (2500 рублей).