Аномальное количество осадков выпадет в Кузбассе в марте Фото: Иван ВИСЛОВ

Аномальное количество осадков ожидается в Кузбассе в марте – об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным Гидрометцентра России, в нескольких регионах страны может выпасть аномально большое количество осадков в течение первого весеннего месяца.

«Избыток, количество осадков больше нормы, ожидается на самом северо-западе страны: Ленинградская, Новгородская, Псковская, Тверская, Брянская области. Кроме того, аномальное количество осадков будет в регионах, расположенных на Нижней и Средней Волге, в Урале, Екатеринбург, Челябинская, Курганская области, также в Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае», - цитирует слова Романа Вильфанда ТАСС.

Также Роман Вильфанд отметил, что осадки не будут идти каждый день – синоптики прогнозируют чередование периодов с ясными и пасмурными днями.