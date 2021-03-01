40-летний мужчина погиб в горящем доме в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "ЧП ОЛенинск-Кузнецкий 112"

Пожар, который произошел утром 28 февраля, обернулся трагедией. Огонь не только уничтожил дом, но и унес жизнь одного человека.

Сигнал о том, что горит один из частных домов на улице Ученической, что в Ленинске-Кузнецком, поступил на пульт диспетчера в 09.48, после того, как соседи увидели дым.

- На момент прибытия первого подразделения из-под крыши дома шел дым, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара в доме обгорели стены на всей площади – 30 квадратных метров.

Когда пожар был потушен, сотрудники МЧС обнаружили в доме тело 40-летнего мужчины.

- Мужчина проживал один, нигде не работал, злоупотреблял спиртным. В настоящее время проводится доследственная проверка, в рамках которой будут установлены тонные причины и обстоятельства начала пожара. Пока же предварительной причиной возгорания специалисты называют неисправность электропроводки, - сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РВ по кемеровской области. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение.